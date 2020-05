Högre priser får lammproducenter att hoppas

Under 2020 har avräkningspriset på lamm till svenska producenter tidigt nått över 60 kronor per kilo. I slutet av mars låg priset på 62,30 kronor per kilo och även om det har sjunkit med några tiotals ören efter den noteringen tror Lantbrukarnas riksförbund (LRF) att en ny rekordnivå snart kommer att uppnås.

– Jag tror att det sker vilken vecka som helst. Prisutvecklingen ser positiv ut och det är roligt. Det behövs också för att fler ska kunna satsa och för att vi ska kunna ha fler får och lamm i Sverige, säger Viktoria Östlund, lammexpert på LRF.