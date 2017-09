Högre avgifter för nya svenska sparfavoriten

I blandfondskategorin ”försiktig”, där mellan tummen och pekfingret omkring 75 procent av innehavet placeras i räntor, både korta och långa, framstår avgiften som hög relativt sett. Innehavet i aktier uppgår i snitt till ungefär 25 procent. Samtidigt ligger avgiften för alla försiktiga blandfonder på 1,38 procent i snitt.

På en engångsinsättning på 100 000 kronor får vi under ett år betala 1035 kronor för räntebenet i sparandet. Skulle vi istället sätta in 75 000 kronor (75 % av 100 000) i en kort räntefond, som har en snittavgift på 0,19 procent, skulle det sparandet under året kosta 143 kronor.

För aktiebenet betalar vi i den genomsnittliga försiktiga blandfonden 345 kronor per år på ett sparande på 100 000 kronor, om aktiedelen är 25 procent. Men skulle vi istället sätta in 25 000 i en vanlig aktieindexfond som i snitt kostar 0,34 procent skulle den kosta oss 87 kronor under året, några kronor mer om fonden stiger under året.

Fotnot: Vi har inte räknat med att fonden stiger i värde.