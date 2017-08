Högerextrema i USA mobiliserar

Den våldsamma demonstrationen i Charlottesville i Virginia hade döpts till "Ena högern". Den samlade vita nationalister, nynazister och andra högerextrema grupper. Här är några av dem som deltog:

Richard Spencer. Driver den nationalistiska tankesmedjan National Policy Institute och anses vara den som myntat begreppet alt-right. Hyllade i fjol Donald Trumps seger i presidentvalet genom en naziliknande hälsning och orden "Hail Trump" och "Hail victory", vilket kan ses som en anspelning på nazisternas "Heil Hitler".

Vanguard America. En vit nationalistisk grupp som på Twitter beskriver sig som "den amerikanska fascismens ansikte". Brukar bland annat sprida flygblad på universitetsområden. James Alex Fields, den 20-åring som är anklagad för att ha kört på och dödat en motdemonstrant i Charlottesville, fotograferades några timmar före dådet med en sköld med Vanguard Americas emblem på.

Identity Evropa. En vit nationalistisk grupp med rötter i Kalifornien. Understryker på hemsidan medlemmarnas europeiska arv. Är inriktad på att sprida sitt budskap bland unga och universitetsstuderande.

Traditionalist Workers Party. Skriver på sin hemsida att man "kämpar för vita amerikaners intressen". Den antisemitiska gruppen leds av den vita nationalisten Matthew Heimbach som dömts för övergrepp mot en demonstrant vid ett av Donald Trumps kampanjmöten i fjol.

League of the South. En nationalistisk sydstatsorganisation som grundades för över 20 år sedan. Vill att sydstaterna ska bryta sig loss från USA. I USA ses den historiska sydstatsflaggan av många som en symbol för rasism, eftersom sydstaterna under det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet bland annat stred för att behålla slaveriet.

National Socialist Movement. En vit nationalistisk grupp vars medlemmar har setts bära armbindlar med hakkors. På hemsidan kallar man sig "Amerikas främsta vita medborgarrättsorganisation". Dess ledare Jeff Schoep har sagt att man nu fokuserar på att överföra det stora internetbaserade stöd man har till "aktivism i verkligheten".

Källor: AP, amerikanska medier, gruppernas hemsidor