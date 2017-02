Högerextrem betalar två journalisters Malmöresa

Paul Joseph Watson, redaktör för en sajt som av BBC News beskrivs som konspiratorisk och högerextrem, har tidigare spridit ett flertal rena lögner om Sverige. För sina drygt 500 000 Twitterföljare beskriver han Malmös förorter som tungt kriminellt belastade på grund av flyktingar – och lovar att betala såväl resa dit som uppehälle för journalister som vill åka dit.

Inlägget har delats nästan 6 000 gånger och fått nära 3 000 svar, bland annat av Nils Karlsson. "Jag träffar gärna alla journalister du skickar hit", twittrar kommunalrådet glatt.

Any journalist claiming Sweden is safe; I will pay for travel costs & accommodation for you to stay in crime ridden migrant suburbs of Malmo