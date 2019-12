Thomas Larsen, Berlingskes politiske kommentator sammanfattar i sin krönika att det Thulesen Dahl saknar är den politik som ”Anders Fogh Rasmussen stod for, og som DF støttede loyalt i nullerne. Fogh lagde kursen til højre i udlændinge- og retspolitikken, for han var i stigende grad bekymret over konsekvenserne af indvandringen. Samtidig trak han Venstre mod midten i velfærdspolitikken og endte med at få overtaget på Socialdemokratiets hjemmebane. Han vandt slaget om midten, fik en jordskredssejr i 2001 og satte sig tungt på magten, som skiftende S-ledere aldrig formåede at erobre tilbage fra ham.”

Venstres partiledare Anders Fogh Rasmussen var statsminister mellan 2001 och 2009. Han lämnade dansk politik obesegrad eftersom han den 4 april 2009 utsågs till Natos blivande generalsekreterare och avgick som statsminister dagen därpå till förmån för sin finansminister Lars Løkke Rasmussen.