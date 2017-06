Fraser Nelson, The Spectator Foto: Malin Hoelstad

Den brittiska politiska debatten är intensivare nu än på mycket länge.

Ledare

Jag lyssnade tidigare idag på den senaste podcasten från The Spectator som inleds men en ganska hetsig diskussion mellan tidningens chefredaktör Fraser Nelson och en av de mest kända konservativa politiska profilerna, Lord Heseltine.

Efter den för premiärminister May och det konservativa partiet så katastrofala parlamentsvalet var han flitig som kommentator i olika brittiska medier:

The Mirror skrev att ”the former Deputy Prime Minister warned that the government was likely to come unstuck towards the end of the Brexit negotiation after they end up with a "disastrous" deal.”

Nelson och Spectator har konsekvent argumenterat för det som i den brittiska debatten kallas ”hard Brexit”, dvs alla gemensamma arrangemang mellan EU och UK avslutas.

Helseltine var motståndare till Brexit och jag tror att hans analys av valresultatet har en viktig poäng.

Det som stärkte labour och försvagade torypartiet trots att det slukade upp UKIP var att labours valkampanj fokuserade på frågor som medborgarna - inte minst de unga väljarna - tycker är viktigt. Dit hör inte Brexit och det är ju känt från olika undersökningar att Brexit-anhängarna främst finns bland äldre britter.

Heseltime konstaterade nöjt att den reaktionära högerpressen - anförda av Daily Mirror - nu förlorar sin betydelse för valutfall. Nya medier spelar en viktigare roll särskilt för de unga.

Jag har aldrig sett den av David Cameron utlysta folkomröstningen om Brexit som rimlig eftersom det var oklart vad Brexit i praktiken skulle komma att innebära. Jag är därför övertygad om att det mycket väl med tiden kan komma en andra Brexit-folkomröstning när det är klart vad Brexit innebär.

Simon Nixon skriver i sin krönika i dag i The Times om hur Brexit är en fantasi utan verklighetsgrund. Med tiden kommer de brittiska väljarna nog att inse detta men det kanske kommer att ta sin tid.