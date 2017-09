Höga Ericsson-chefer dras in i misstänkt korruptionshärva

Ericssons huvudkontor i Kista. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Bland cheferna finns Fredrik Jejdling, nytillträdd nätverkschef, Arun Bansal, chef för affärsområdena Europa och Latinamerika, samt Nina MacPherson, Ericssons chefsjurist. Vid flera tillfällen har amerikanska finansinspektionen ställt en rad frågor om de tre chefernas roll och ansvar i den misstänkta härvan, som bland annat handlar om misstänkt korruption som mutor och så kallade kick backs i Ericssons Asienverksamhet och i södra Afrika samt Mellanöstern. Det finns dock inget i dagsläget som pekar på att de amerikanska myndigheterna fört fram några formella misstankar mot cheferna.

– Det man försöker pussla ihop är vem och vilka som känt till den misstänkta korruptionen. Framförallt tittar man på de som finns kvar i organisationen, berättar en källa, som varit med och lämnat uppgifter till amerikanska myndigheter.

Den utredning som amerikanska finansinspektionen, SEC, och amerikanska justitiedepartementet, DOJ, inledde 2013 har utökats kraftigt det senaste året. Under våren och försommaren har de två myndigheterna talat med flera personer i ärendet i Washington.

– Det är naturligtvis allvarligt om de amerikanska myndigheterna inte nöjer sig utan gräver vidare, och detta kan tyda på att de misstänker att det finns chefer i högsta ledningen som har haft vetskap om misstänkta missförhållanden, säger Peter Utterström, en av Sveriges ledande experter på amerikansk korruptionslagstiftning.

Samtliga medlemmar i den nuvarande ledningsgruppen har genomgått utvärderingsprocessen.

Ericsson bekräftar nu för första gången att över 20 anställda, inklusive toppchefer i ledningsgruppen, i flera års tid har fått frågor från amerikanska utredare.

– Under de fyra åren har cirka tjugofem Ericsson-anställda intervjuats av myndigheterna. Detta har inkluderat ett fåtal medlemmar av ledningsgruppen samt anställda från olika funktioner och olika regioner, säger Johannes Arvidson Persson på Ericsson pressavdelning.

Ericsson har valt att lämna ett sammanhållet svar till SvD där man betonar att bolaget under lång tid arbetat med affärsetik och regelefterlevnad och att anställda är informerade om vad som gäller. Johannes Arvidson Persson betonar att vd Börje Ekholm har fortsatt fullt förtroende för samtliga toppchefer:

– Samtliga medlemmar i den nuvarande ledningsgruppen har genomgått utvärderingsprocessen och vd Börje Ekholm har fullt förtroende för sitt team, säger Johannes Arvidson Persson.

Ericssons vd Börje Ekholm uppges ha fortsatt fullt förtroende för samtliga toppchefer. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

En gemensam nämnare i den utrensning Ericsson inledde förra året är att flera av personerna som fick gå har arbetat nära Mats H Olsson. Han var tidigare inflytelserik chef för Ericsson i Asien och tvingades bort från Ericsson 2016. Det är därför som den nya regionchefen för Europa och Latinamerika, Arun Bansal, uppges vara aktuell i utredningen. Han började på Ericsson redan 1995, och har under långa perioder arbetat nära Mats H Olsson. Däribland som landschef för Indonesien och chef över Sydostasien.

Flera av de toppchefer som Börje Ekholm har valt till sitt team har en chefhistorik som gör de amerikanska myndigheterna intresserade.

Ericsson har inte visat upp den samarbetsvilja som amerikanarna förväntar sig.

Den nye nätverkschefen Fredrik Jejdling var för två år sedan chef för affärsområdet Sub Sahara, en verksamhet i mellersta och södra Afrika, som har brottats med allvarliga korruptionsproblem under många år. Bland annat har det förts fram korruptionsmisstankar i Sydafrika och uppgifter om mutor till kunder via mellanhänder i Dubai, där även verksamheten i Mellanöstern ingår. Bland de över 80 Ericsson-anställda som fått lämna bolaget under förra året har många kopplingar till just Mellanöstern och södra Afrika.

Skälet till att myndigheterna är intresserade av chefsjurist Nina MacPherson är att många ifrågasatta avtal är godkända av Ericssons bolagsjurister.

Nina MacPherson, Ericssons chefsjurist. Foto: Ericsson

– Men det finns även andra skäl, uppger en källa.

– Ericsson har inte visat upp den samarbetsvilja som amerikanarna förväntar sig. Det är Nina MacPherson som varit Ericssons kontaktperson gentemot SEC och DOJ, säger källan.

Analytiker SvD talat med säger att det är svårt att uppskatta vilka finansiella krav som de amerikanska myndigheterna kan komma att ställa. Men det är inte osannolikt att det kan röra sig om samma härad som Telia nu förväntas betala till amerikanska myndigheter i sin korruptionshärva, där förlikningsbeloppet för närvarande är cirka 12 miljarder kronor.

SvD har sökt amerikanska finansinspektionen och justitiedepartementet för en kommentar. SvD har även sökt de tre Ericsson-cheferna för kommentarer.