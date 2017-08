Hög tid att lämna in gamla mynt

1-, 2- och 5-kronorsmynten som blev ogiltiga tidigare i år kan sättas in på bankkonto till och med den 31 augusti 2017.

100- och 500-kronorssedlarna som blev ogiltiga tidigare i år kan sättas in på ett bankkonto till och med den 30 juni 2018.

Efter den 30 juni 2018 kan Riksbanken lösa in de ogiltiga sedlarna mot en avgift på 100 kronor.

Bankerna och Riksbanken tillämpar reglerna i penningtvättslagen, vilket innebär att du kan få frågor om var pengarna kommer ifrån. Du kan också behöva visa upp till exempel kvitton, avtal eller fakturor.

Källa: Riksbanken.