Hög smittspridning i Baltikum

För tredje veckan i rad är Litauen det land i EU som har högst antal nya covid-19-fall per 100 000 invånare. Den senaste veckostatistiken från EU:s smittskyddsenhet, ECDC, visar dessutom att man nu fått sällskap på topp tre-listan av grannländerna Lettland och Estland.

I Lettland har det bidragit till att regeringen utlyst ett särskilt nödläge under de kommande tre månaderna. Munskyddstvång har införts i alla offentliga byggnader och ovaccinerade kommer inte att släppas in i större butiker. Under helgerna kommer dessutom bara nödvändiga affärer att hålla öppet.