"Hobbs & Shaw" utmanas av rysare

Actionfilmen "Hobbs & Shaw" behåller första platsen på den nordamerikanska biotoppen. Filmen, som har Dwayne "The Rock" Johnson och Jason Statham i huvudrollerna, uppskattas ha dragit in 25,4 miljoner dollar under sin andra helg på bio i Nordamerika, enligt Variety.

På andra plats kom regissören André Øvredals rysare "Scary stories to tell in the dark" som spelade in 20,8 miljoner dollar under premiärhelgen. Filmen är producerad av den Oscarsbelönade filmskaparen Guillermo del Toro ("The shape of water").