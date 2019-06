Anybus gör det möjligt att koppla upp vilken produkt som helst till vilket industriellt nätverk som helst. Konkret kan man säga att inom den industriella världen finns det många olika typer av nätverk beroende på bransch och geografisk marknad. Dessa kan ungefär liknas med att olika språk talas i olika länder. Anybus möjliggör för produkterna att prata vilket språk som helst.

Produkterna består dels av integrerade nätverkskort, Anybys Embedded, som designas in i kundens produkt. Därutöver finns fristående enheter, Anybus Gateways, som fungerar som översättare mellan olika maskiner, nätverk och trådlösa produkter. HMS har idag över 300 olika gateways.

Fabriksautomation är den viktigaste marknaden för Anybus. Förutom att konkurrensen består av att kunden själv väljer att utveckla nätverkslösningar internt, så är Hilscher en av konkurrenterna. Att kunderna själva utvecklar lösningen kräver dock stora resurser och skala.

Ewon

Varumärket Ewon består av lösningar för fjärranslutning och kopplar helt enkelt upp maskiner till internet, alltså IoT-lösningar. Detta ger användarna tillgång till maskindata var som helst, när som helst. Teknologin möjliggör att felsökning och programmering kan ske på distans, vilket minskar support och resekostnader.

Lösningarna kan kopplas upp mot en industriell dator som styr maskiner och processer men även inom till exempel vindkraftsverk och solpaneler. Produkterna säljs främst via distributörer. HMS framhäver själva att bolaget är ett av de ledande företagen inom fjärråtkomst och övervakning av industriell utrustning.

Ixxat

Varumärket består av ett antal olika produkter inom maskinkommunikation och funktionssäkerhet. Industriell automation och fordonsindustrin är två viktiga marknader. Därutöver används produkterna inom till exempel energiproduktion, tunga fordon, medicinisk automation och infrastruktur.

Produkterna säljs både via direktförsäljning och distributörer. Stor del går via designwins likt Anybus. En stor del av produkterna behöver dessutom kundanpassas. Teknologin bygger på så kallad CAN (Controller Area Network) som är en standard för kommunikation i bland annat bilar, maskiner, fartyg etc.