H&M stäms på miljoner för obetald hyra

Den svenska klädkedjan har en skuld på fyra miljoner dollar till hyresvärden JEMB Realty för lokalhyran av en av sina butiker vid Herald Square i New York. Det hävdar hyresvärden i en stämningsansökan som lämnades in tidigare i veckan, något som bland annat den amerikanska tidningen Politico skrivit om och som Crain’s New York business var först med att rapportera om.

Sedan i mars har månadshyran på omkring 1,2 miljoner dollar för lokalen inte betalats, enligt domstolsdokument.