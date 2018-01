En grön huvtröja med den tryckta texten ”Coolest monkey in the jungle", på svenska "Coolaste apan i djungeln" har rivit upp en storm i sociala medier. Pojken som bär tröjan på en produktbild är mörkhyad och H&M anklagades för att vara rasistisk. Förvisso finns det de som i debatten menar att anklagelserna är en överreaktion. Men oavsett vad man tycker så har bilden retat upp människor och nu har också artisten The Weeknd och rapartisten G-Eazy valt att bryta sitt samarbete de inlett med kedjan.