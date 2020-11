Det börjar med ett till synes oskyldigt gräl. Melody vill spela Prince på sin ceremoni, Iris motsätter sig. Året är 2000, platsen Brooklyn och Melody ska just fylla sexton, kläs i korsett, strumpeband och silkesstrumpor ”lika sköra som damm”. Tonen hårdnar snabbt. När Melody till slut får sin vilja igenom, konstaterar Iris att Melody vunnit denna rond, varpå Melody replikerar att hon inte visste att det var en tävling, att det faktiskt är hennes ceremoni, att Iris minsann sabbade chansen att få en egen, varpå Iris snäser nej, bebisen i min mage sabbade chansen, om du minns.

Scenen är flerfaldigt hjärtskärande. Dels därför att den utspelar sig mellan mor och dotter och i ett slag blottar avgrunden mellan dem. Dels i den symboliska innebörden av denna märkliga amerikanska ceremoni där flickor visas upp som troféer och som även kallas coming of age party. Age for what, frågar man sig. Inte sex i alla fall, Gud förbjude. Men sexton år tidigare har Iris ägnat sig åt just detta med sin Aubrey, och femton år gammal fött Melody. Stigmatiseringen är närmast total: Iris är nu både kvinna, minderårig mamma och svart. När hon senare upptäcker att hon är gay, finns det inte på kartan att komma ut.