På förmiddagen den 14 februari 1876 lämnade Alexander Graham Bells advokat in en patentansökan på en telefon till amerikanska patentverket. Vid samma tid – det är hett omstritt om det var någon timme före eller efter – fick patentverket en annan ansökan, denna gång från ingenjören Elisha Grays advokat och även den på en telefon. Omgående började rykten spridas om att Bell hade stulit en bärande del av uppfinningens teknik från Gray. Var ryktena sanna?

Den här typen av diskussioner tillhör uppfinnarhistoriens standardelement, men när det gäller just telefonen är det ovanligt snårigt. Enligt en vanlig förmodan skall Bells advokat ha fått nys om ett nytt och avgörande element i Grays patent bara någon dag innan uppfinnarna skickade in sina ansökningar. Vi vet att Gray höll sin ansökan hemlig till den 11 februari, varpå Bell eller hans jurist i så fall måste ha varit mycket snabb och omgående kompletterat den egna sidans ansökan med en beskrivning som var snarlik Grays. Under alla omständigheter lyckades Bell övertyga patentverkets experter och jurister om att han inte hade stulit konceptet utan känt till tekniken en längre tid, ett påstående som Grays nutida supportrar starkt ifrågasätter. Bell fick sitt patent den 7 mars 1876 och hans anhängare hävdar, med emfas, att deras uppfinnare hade experimenterat med liknande tekniska lösningar i hela tre år och inte behövde stjäla något han redan kommit fram till. Som exempel brukar man anföra tekniken bakom en primitiv faxapparat, som Bell fick patent för i april 1875.