Hjärnforskare: Skärmen ger barn svårt att fokusera

För första gången har Världshälsoorganisationen (WHO) gått ut med rekommendationer för att barn ska må bättre och växa upp till mer hälsosamma vuxna. Riktigt små barn, under ett år, bör inte sitta framför tv, datorskärmar och läsplattor alls. Barn mellan två och fem år bör inte titta på tv, video eller spela datorspel mer än en timme per dag, enligt WHO.