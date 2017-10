Hjälten skulle befria Skottland från engelsmännen

År 1688 avsattes den engelsk-skotske kungen Jakob II från tronen i ”ärorika revolutionen”. Varken han eller hans ättlingar accepterade detta, och på 1700-talet sökte deras anhängare, ”jakobiterna”, vid ett par tillfällen återta makten. Jakobiternas mödor kretsade kring Jakob II:s son Jakob Edvard Stuart (the Old Pretender, 1688–1766) och sonson Karl Edvard Stuart (the Young Pretender, 1720–1788). Det var den senare som kom att kallas Bonnie Prince Charlie.