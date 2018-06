”Hjälp Sveriges företag – skrota personalliggarna”

Personalliggare innebär att personer som arbetar i restaurang-, bygg-, frisör- och tvätteribranschen ska skriva in sig i en liggare när de påbörjar ett arbetspass och ut sig när de avslutar passet. Syftet med reglerna är att minska skattefusk och skatteundandragande. Vid fel i liggarna – det kan handla om en medarbetare som en stressig morgon glömt att skriva in sig – kan företagen drabbas av dryga ekonomiska sanktioner, helt oberoende av om misstanke om fusk eller skatteundandragande föreligger. Enkla misstag utan misstanke om bakomliggande fusk kan kosta företagare upp till 25 000 kronor per tillfälle. Under de senaste tio åren har företagen betalat över en kvarts miljard kronor i kontrollavgifter för personalliggare och certifierade kassaregister.