”Hjälp inte Kina att sprida lögner om Gui Minhai”

I Svenska Dagbladet (20/11) publicerades en märklig intervju med Kinas ambassadör i Stockholm Gui Congyou. Denne högljudde ambassadör har under året basunerat ut alltmer kreativa lögner kring Kinas hantering av min far Gui Minhais fall och har på skakiga grunder flitigt skrivit uttalanden om mig, min far och andra. Han har även synts i andra svenska medier såsom Aftonbladet och Expressen. Den senaste intervjun är inget undantag, men den här gången har det journalistiska ansvaret brustit, vilket innebär att artikeln nästan ser ut som om den hämtats direkt från ambassadens hemsida.