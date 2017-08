Tekniker inne i ubåten – en kamp mot tiden

Journalisten Kim Wall saknas fortfarande. Foto: Tom Wall & Johan Nilsson/TT

Den svenska kvinna som senast sågs i den sjunkna, och sedermera bärgade ubåten, är fortfarande saknad. Kim Wall, 30 år är journalist och var, enligt Aftonbladet, med på ubåten för att göra research inför ett reportage. Bilder från i torsdags eftermiddag visar henne och ubåtens ägare Peter Madsen i tornet på ubåten när den lämnade hamnen i Köpenhamn.

När Kim Wall inte kom hem på kvällen anmälde hennes partner henne saknad klockan 02.30, natten till fredagen.

Kim Wall sågs senast i ubåten som senare sjönk utanför Danmark. Foto: Anders Valdsted/TT

Dagen efter sjunker ubåten och Madsen räddas av en privatbåt. När han får frågor om Kim Wall säger Peter Madsen att han släppte av henne vid Refshaleøen i Köpenhamn runt 22.30 på torsdagskvällen.

Peter Madsen greps av polis misstänkt för vad som i Danmark heter "oaktsam mansdrab" vilket innebär att man varit våldsam, men inte haft för avsikt att döda. Samtidigt bärgades den 30 till 40 ton tunga ubåten. Under natten till söndagen har båten töms på vatten och flyttats till en skyddad plats. Under söndagsförmiddagen är tekniker på plats inne i ubåten. Och de måste arbeta snabbt.

– Om ubåtens inre är intakt kommer det sannolikt att finnas spår efter ett eventuellt brott. Om den först måste tömmas på saltvatten måste de skynda sig innan vattnet förstör biologiska spår, säger Kurt Kragh, tidigare mordutredare vid danska polisen, till Ekstrabladet, enligt TT.

Foto: Johan Nilsson/TT

Samtidigt efterlyser den danska polisen vittnen som kan ha sett Kim Wall eller annat som kan leda till att hon hittas.

Till Trelleborgs Allehanda säger den saknade journalistens mamma, Ingrid Wall:

– Vi följer media, det är det enda vi kan göra. Vi har inte gett upp hoppet. Jag tror att alla vet hur vi mår nu. Men vi har fått väldigt mycket stöttning och det är vi djupt tacksamma för.

Kim Wall är stationerad i New York och Peking och arbetar för medieföretag som New York Times, The Guardian, Time och Vice.

”Kim är starkt fokuserad, ambitiös och hängiven sitt arbete. Hon skriver ofta om sociala frågor, utrikespolitik, popkultur och jämställdhetsfrågor”, skriver hennes familj till Aftonbladet. .