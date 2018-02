Söndagens Super Bowl i amerikanska Minneapolis blev den tionde mest betittade sändningen i USA:s tv-historia, enligt NBC. 103, 4 miljoner människor såg på NBC:s sändning.

Justin Timberlake, som är aktuell med albumet "Man of the woods", stod för det prestigefyllda framträdandet under halvtidvilan. Under det omkring tolv minuter långa framträdandet kombinerade han tidigare hits som “Rock your body" och “Sexyback" med nya låten “Filthy" från senaste skivan.