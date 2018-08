NEW YORK I juni 1992 skriver New York Times om hur tysta decennier är förbi när nästan 50 personer vågade anklaga den katolska prästen James Porter för sexuella övergrepp som började under 60-talet i södra Massachusetts när offren var barn. Tio år senare ska det gå upp för ett av Porters offer att hans egen son också blivit utsatt för övergrepp i en annan katolsk kyrka; i Boston, Massachusetts.