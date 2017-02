Historisk omröstning om Trumps utbildningsminister

Betsy DeVos. Foto: Carolyn Kaster / AP

Många av Trumps nomineringar till ministerposter och till sin stab har varit kontroversiella, men utbildningsminister Betsy DeVos har mött det hårdaste motståndet i senaten hittills. Efter protester från lärarförbund, demokrater och det egna partiet röstades hon igenom tack vare att vicepresident Mike Pence gick in och utgjorde utslagsrösten i resultatet 51 mot 50.

När Rex Tillerson valdes till utrikesminister fick han fler röster mot sig än någon annan amerikansk utrikesminister i historien (43 röster emot, 56 för). Det främst på grund av hans kopplingar till Ryssland men också på grund av hur han har förnekat klimatförändringar som vd för oljejätten Exxon Mobile. Betsy DeVos har alltså ytterligare 7 senatorer som ifrågasätter hennes kompetens och hennes agenda.

Det är första gången någonsin som en vicepresident går in och avgör en omröstning om en av presidentens nominerade ministrar. Skälet till att den exceptionella manövern krävdes är att två republikanska senatorer valde att rösta emot henne, tillsammans med samtliga demokrater. De republikanska senatorerna Susan Collins (Maine) och Lisa Murkowski (Alaska) förklarade efter DeVos utfrågning att de helt enkelt inte kunde rösta på henne på grund av hennes kunskapsbrister och hennes vurmande för privata skollösningar. Demokrater höll låda i senaten innan omröstningen i ett försök att stoppa DeVos och lärarförbund har protesterat högljutt.

Organisationen Credo action, som driver kampanj för en rad olika frågor, samlade in för organisationen rekordmånga 1,4 miljoner signaturer mot DeVos.

När Betsy DeVos hade sin utfrågning i senaten blev den snabbt material till amerikanska komedishower, inte minst delen där hon sa att det kan vara rimligt för elever att ha skjutvapen i skolan för att försvara sig mot Grizzlybjörnar.

Men många motståndare ser Donald Trumps val som allvarligt. Under utfrågningen framkom bland annat att DeVos inte hade koll på lagar om handikappades skolgång. Hon sa att hon tyckte att det var upp till delstaterna att avgöra om skolor som finansieras med offentliga medel ska följa lagar om handikappades rättigheter till skolgång. Under åren har DeVos agerat lobbyist åt privata skolalternativ med offentlig finansiering och under hela hennes utfrågning navigerade hon runt ordet jämlik i diskussionen om hur skolsystemet ska utformas.

– Jag stödjer ansvarighet, sa Betsy DeVos men svarade nej på frågan om hon tycker att alla skolor som får offentlig finansiering ska ha samma ansvar.

Den republikanska senatorn Collins motiverade sitt val med att Betsy DeVos fokus på alternativa privatskolor väcker frågor om elever och föräldrar kommer vara hennes främsta prioritering.

– Jag vill inte, och jag kan inte, rösta på henne som vår nästa utbildningsminister, sa hon till New York Times i veckan.

DeVos är miljardär och har under årens lopp bidragit med stora summor till republikanerna. Exakt hur mycket pengar det handlar om är svårt att fastslå, men runt 200 miljoner dollar genom olika stiftelser, enligt New York Times. Hon ska också, enligt New York, ha finansierat organisationer som som arbetar med terapi som ska omvända homosexuella.