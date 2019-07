Historien tog inte slut – men en ny vändning

Under sommaren 1989 publicerade den japansk-amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama sin artikel ”The end of history?” i den amerikanska tidskriften The National Interest. Artikeln hade sin upprinnelse i ett föredrag som Fukuyama höll i februari samma år vid University of Chicago. Huvud­tesen var att den sista allvarliga ideologiska konkurrenten till liberalismen – kommunismen – nu var på fallrepet. De kommunistiska politiska systemen i Sovjet och Östeuropa höll nämligen på att kollapsa av sin egen ”tyngd”. Liberalismen med sitt frihetsideal, sitt marknadsekonomiska tänkande, ”checks and balances” och sin rättsstatsidé hade således vunnit den ideologiska kampen under 1900-talet. Liberalismens seger framstod som alltmer tydlig också med tanke på fascismens tidigare nederlag efter andra världskriget.

Fukuyamas artikel blev inte långt efter publiceringen mycket omdiskuterad runt om i världen. Den översattes till flera språk och ett tecken på artikelns stora genomslag var att regeringstjänstemän i flera länder fick kopior av den på sina arbetsbord. (Artikeln utvidgades sedermera till en bok ”The end of history and the last of man”.) ­Fukuyama själv arbetade som tjänsteman vid det amerikanska utrikesdepartementet när artikeln publicerades, och hade tidigare varit verksam som analytiker på Rand Corporation efter sina doktorandstudier vid Harvard.