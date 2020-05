”Historielöst av borgerliga studenter”

Den 29 april ondgjorde sig de borgerliga studentförbunden på SvD:s debattsida över att den socialdemokratiskt ledda regeringen överväger en så kallad solvensstödsnämnd för att mota den ekonomiska krisen som uppstått i kölvattnet av coronapandemin. De menar att en sådan åtgärd visar på ”ett förakt mot svenska företagare och bristande förståelse för betydelsen av ett fritt näringsliv”. Detta påstående avslöjar snarare en häpnadsväckande historielöshet hos de borgerliga studenterna. Det rimmar också illa med högerns annars så högljudda anspråk på att värna skattebetalarnas intressen.

Att förstatliga bolag vid kris är inget nytt. Även borgerliga regeringar har genomfört lösningar som motsvarar den som en solvensstödsnämnd skulle innebära. Under 1990-talskrisen räddades bland annat dåvarande Nordbanken genom att staten helt tog över ägandeskapet. Vid tidpunkten för denna åtgärd var Anne Wibble finansminister. När lönsamheten vände började staten avveckla sitt ägandeskap i finanssektorn. Då huserade Göran Persson finansdepartementet. Ingen har väl heller glömt den tidigare moderate partiledaren Bo Lundgrens ord när han under brinnande finanskris 2008 tågade in på Carnegies huvudkontor: ”Det är jag som äger banken”.