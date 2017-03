"Historia är inte det förflutna"

"Problemet är att vi tror att världen har förändrats, men den har bara förändrats på ytan", säger "I am not your negro"-regissören Raoul Peck. Foto: Jessica Gow/TT

– Folk tror att rasism är en vit kille med ett naziplakat som misshandlar en stackars pojke eller flicka, säger regissören Raoul Peck, som besöker Sverige för att göra press för "I am not your negro".

– Men rasism är frånvaron av särskilda människor i rum där det finns makt. Oavsett vad de har för hudfärg eller kön. James Baldwin menade att problemet inte var de extrema, utan den stora, tysta, vita majoriteten som inte gör något.

Dokumentärfilmaren och Haitis före detta kulturminister Raoul Peck har filmatiserat James Baldwins ofullständiga bokmanus "Remember this house", där Baldwin reflekterar över arvet efter sina vänner, medborgarrättsledarna Malcolm X, Martin Luther King Jr och Medgar Evers, som alla mördades inom samma femårsperiod. Filmen blir en monolog över Amerikas rasistiska historia där Samuel L Jackson läser Baldwins text, och går in i rollen som han, snarare än att bara agera berättarröst.

Annons X

Raoul Peck läste James Baldwins texter för första gången som 18-åring efter en diskussion om huruvida rasism bäst bemöts med ilska eller distans, vilket han insåg var mer komplicerat i USA än i hemlandet.

– Jag kände att många amerikanska vänner hade hamnat i en fälla. De var arga varje dag, och det lämnar ingen plats för att bygga något annat än ilska. Eftersom jag kom från Haiti hade jag redan en identitet som en svart person från den kulturen och kunde skydda mig. På samma sätt behövde Baldwin lämna USA för Paris, så att han kunde tänka på sig själv som konstnär och få en annan syn på Amerika.

Filmprojektet tog tio år att genomföra, men enligt Peck definierar samma strukturella ojämlikhet som lade grunden för den amerikanska drömmen (folkmordet på ursprungsbefolkningen, slaveriet) och för det säkra Europa (kolonialism) västvärldens politiska agendor idag.

– Baldwin säger i filmen att "historia är inte det förflutna, historia är nuet" och du är en aktör i historien. Du kan välja att sitta på soffan och titta på tv eller att organisera dig, utbilda dina barn bättre, rösta annorlunda etcetera. Du måste äga din verklighet.

Att James Baldwin var homosexuell nämns inte i "I am not your negro", utöver en FBI-rapport som spekulerar kring Baldwins sexualitet.

Varför nämner du nästan inte att Baldwin var gay?

– Filmen utspelas under en väldigt specifik tidsperiod och kring ett väldigt tydligt projekt som Baldwin ville genomföra. Jag hade kunnat göra en annan film om Baldwins sexualitet men projektet handlade inte om hans homosexualitet utan om hans samhälle och rollen han spelade i det samhället. Han skrev romaner om sin sexualitet men var inte lika frispråkig om det i offentligheten.