Häromåret såg jag en nyrestaurerad version av ”Out of the present” (1997), som skildrar livet ombord på den ryska rymdstationen Mir under tio månader 1991–1992. Om vardagliga rutiner – mat, träning och personhygien – kombinerat med olika experiment, och allra mest om detta att vara så långt borta – och så länge – från jorden, främmande för det som händer ”där nere”, utan kontakt med verkligheten.

Kosmonauter där, astronauter här.