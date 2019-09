Årets hittills två viktigaste böcker om popmusik är båda skrivna av brittiska Emma Warren. De – ”Make some space” och ”Steam down or how things begin” – tar på många sätt och vis vid där konstnären Jeremy Dellars obligatoriska och fortfarande högaktuella dokumentärfilm om acid house, ”Everybody in the place: an incomplete history of Britain 1984–1992”, slutar.

Warren är några år yngre än Deller men delar de euforiska upplevelserna kring raverörelsens födelse, dess politiska effekter och orsaker samt väldigt långa inspirationssvans. Men också hur de erfarenheterna nästan trettio år senare utgör ett eftersträvansvärt fundament som alla tonsatta små revolutioner vilar på. Vare sig de egentligen ens vet det eller ej.