Tre legendariska hiphop-grupper slår sig samman, för den gemensamma konserten "Gods of rap". Wu-Tang Clan, Public Enemy och De La Soul vill fira att några av deras mest kända låtar har 30-årsjubileum. Trion intar Royal Arena i Danmark den 21 maj. Det blir odödliga hits från albumen "It takes a nation of millions to hold us back", "3 feet high and rising" och "Enter The Wu-Tang 36 chambers". I ryggen har de dessutom DJ Premier.