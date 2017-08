Hiphop-stjärna gripen för mord

Hiphop-stjärnan The Kidd Creole, trea från vänster, har gripits för mord. Arkivbild. Foto: Stuart Ramson/AP/TT

Rapparen The Kidd Creole har gripits för att ha knivhuggit en hemlös man i New York till döds, rapporterar TMZ. 57-årige Nathaniel Glover, som han egentligen heter, är känd för att ha varit med och startat gruppen Grandmaster Flash and the Furios Five – pionjärer inom hiphop och funk på 70- och 80-talet.

Knivdådet utspelade sig i tisdags lokal tid. Enligt polisen började det med att en hemlös man kallade The Kidd Creole för homosexuell, vilket fick hiphop-artisten att hugga den 55-årige mannen i bröstet och huvudet med en kniv. Den skadade fördes till sjukhus där han senare avled.

The Kidd Creole greps i sitt hem under onsdagen, rapporterar ABC 7. Han är nu misstänkt för mord.

Grandmaster Flash and The Furious Five är kanske mest kända för låten "The Message" (1982). De var den första hiphop-gruppen som blev invalda i Rock and Roll Hall of Fame.