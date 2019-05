Vi får väl anta att Gods of rap är något av hiphop-generationens svar på rockens Monsters of rock. En sådan där show med band som en gång var mer eller mindre bäst i världen inom sin genre, men som idag snarare är mer kompatibla med en Finlandsfärja än med Globen. Att det dessutom har uppstått en brutal ideologisk spricka mellan dagens samtida ”trap & mumble rap” och gårdagens så kallade ”golden era of hip hop”, lägger ett snudd på komiskt filter över denna tillställning. 7 000 lätt griniga hiphop-tanter och gubbar som samlas på Skansen och drömmer sig tillbaka till en tid då man faktiskt hörde vad rapparna rappade.

Sommaren 1991 stod De La Soul på Gröna Lunds scen och hade precis släppt albumet “De La Soul is dead”, 27 år senare har de tagit den långa rulltrappan upp till Artur Hazelius friluftsmuseum. Redan på debuten med ”3 feet high & rising” från 1989 framstod trion som hiphoppens mest avslappnade charmörer, och där någonstans har de stannat.