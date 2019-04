Hilma af Klint slog rekord på Guggenheimmuseet i New York. Utställningen Hilma af Klint: Paintings for the future lockade 600 000 besökare och katalogen sålde 30 000 exemplar. Nu återvänder den svenska konstnärinnans konstverk till hemstaden Stockholm och Millesgården.

Tillsammans med konstnärinnorna Tyra Kleen och Lucie Lagerbielke visas utställningen Måleri och andlighet upp i höst.

– Vi hade en otrolig tur som lyckades planera utställningen och skriva kontrakt innan varken vi eller omvärlden kände till succén i New York, säger Millesgårdens museichef Onita Wass.

I ett pressmeddelande skriver man: ”De var alla andliga sökare och gestaltade sina upplevelser i måleri. På olika sätt engagerade de sig i andliga rörelser som var livaktiga vid sekelskiftet 1800-1900; spiritism, teosofi och antroposofi”.

Måleri och andlighet – Hilma af Klint, Tyra Kleen och Lucie Lagerbielke visas den 5 oktober till den 9 februari.