"Hillsboroughoffren har väntat för länge"

Uttalandet är inte det första Johnson gjort kring händelsen. I en intervju med The Spectator 2004 hade han dock en annan inställning: "Tragedin är ingen ursäkt för Liverpools misslyckande att erkänna den roll som berusade fans spelade i att sinneslöst försöka ta sig in på arenan den söndagseftermiddagen. Polisen blev en bekväm syndabock och tidningen The Sun en strykpojke för att ha, förvisso på ett smaklöst sätt, antytt den bredare bilden av händelsen."