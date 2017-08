Hexatronics vinst ökade kraftigt

Nettoomsättningen uppgick till 346 miljoner kronor (275).

Omsättningen har ökat med 26 procent för koncernen jämfört med motsvarande kvartal föregående år, av vilket 13 procent är organisk tillväxt och 13 procent är förvärvsdriven tillväxt.

Ebitda-marginalen uppgick till 14,2 procent (11,3).

"Vi går in i Q3 med en orderstock som organiskt är hela 92 % större än motsvarande tidpunkt föregående år, vilket givetvis är mycket glädjande. Vi har under senare delen av Q2 haft en mycket stark orderingång beroende på en stark efterfrågan i marknaden för FTTH-projekt vilket gjort att flera av våra kunder lagt in order med större framförhållning än normalt för att säkra sina behov under Q3 och delvis Q4", skriver vd i rapporten.