Plågade ansikten och djuriska källarkulor – här är Londons just nu hetaste designdestinationer.

Hisnande skyskrapa

The Shard

2012 färdigställdes The Shard, en byggnad som ser ut som en frusen istapp fallen från himmelen. Det är den italienske arkitekten Renzo Piano som står bakom den 310 meter höga skyskrapan, som också kan stoltsera med titeln Storbritanniens högsta byggnad. Belägen i Southwark vid Themsens södra strandlinje – granne med London Bridge – täcks fasaden av 11 000 glaspaneler där hissarna färdas med en hastighet av 6 meter per sekund. The Shard inhyser allt från restauranger och kontor till hotell och utställningshallar. För den som vill hitta en anledning att besöka byggnaden föreslår vi ett glas i baren Oblix. När mörkret lagt sig och megastaden lyser upp i ett blått ljus känns det som att sitta i ett akvarium.

Brutal utställning

Lucian Freud: The Self-portrait

När målaren Lucian Freud sätter blicken på sig själv stirrar han bryskt tillbaka. I en samling självporträtt som sträcker sig från oljemålningar till skisser får vi se vad konstnären själv ser när han betraktar sig i spegeln: en oförsonlig, stundtals trött man som vägrar ge upp. Den brittiska konstnärens samlade självporträtt ställs nu för första gången ut när Royal Academy of arts visar Lucian Freud: The self-portraits. Med kantiga penseldrag och hårda skuggor blottar barnbarnet till Sigmund Freud det mänskliga psyket nästan lika effektivt som sin farfar. Köttigt, naket, plågat. Mest brutalt är kanske självporträttet Painter working, reflection (1993). Naken med osnörade kängor och färgpalett i hand stirrar han betraktaren barskt i ögonen.

Shoppingdestination

Coal drops yard

Blir det coolare än så här? I två viktorianska industrilager – som tidigare användes för att förvara kol från gruvorna i Yorkshire, innan de skeppades vidare nedför Regents Canal – öppnade 2018 shoppingdistriktet Coal drops yard. Arkitekten Thomas Heatherwick – mannen bakom delar av nyöppnade Hudson yards i New York – förenar här modern arkitektur med historisk fabriksromantik. Här samsas butiker som Cos, APC, Paul Smith och Tom Dixon. Ikoniska Soho-restaurangen Barrafina har slagit upp dörrarna till sitt italienska kök och Redemption roasters serverar ekologiskt kaffe. I de gamla stallen öppnar nya popup-butiker var sjätte

månad och i de övergivna fabriksutrymmena huserar lokala smyckesmedjor. Vår favorit: restaurangen Coal office. Här serveras mat från mellanöstern i förmannens gamla kontor.

Upphottad finansbyggnad

Lloyd’s building

Med en fasad som påminner om polerade låskolvar har arkitekten Richard Rogers Lloyd’s building blivit en av Londons mest uppseendeväckande hus. Inspirerad av konstmuseet Centre Pompidou i Paris – där rören löper utanpå fasaden – färdas här hissarna på utsidan av huset. Alan Penn – professor i arkitektur – förklarar:

– Jag kommer ihåg när huset byggdes, det var första gången en ny sorts arkitektur tog plats i London. Richard Rogers rensade hela insidan – allt från trappor till toaletter – och satte sedan samman våningarna med teatraliska hissar. Det är en enkel och genomtänkt byggnad som respekterar sin urbana omgivning samtidigt som den utmanar varje uppfattning om hur ett finanshus ska se ut.

Färgstark nattklubb

Annabel’s

Annabel’s kan vara världens mest åtråvärda klubb. 2018 öppnade man i ett georgianskt townhouse vid Berkeley square i Mayfair. Designat av svenska arkitekten Martin Brudnizki får vi här ett hus som skulle kunna tillhöra släktens excent-riske farbror. Rosa badrum där handfaten är formade som enorma snäckor, djuriska källar-kulor med zebramönstrade soffor och leopardfläckigt tak. I trapphuset hänger en enhörning från taket och i korridoren vaktar en enorm bronsgorilla. Annabel’s har öppet dygnet runt och erbjuder allt från frukost och lunch till nattklubb och afternoon tea.

– Det handlar om fantasi, du kommer inte hit för verkligheten, utan för att transporteras någon annanstans. För att känna dig glamourös och ha roligt, förklarar Martin Brudnizki.