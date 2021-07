Het tropisk natt längs svenska kuster

– Vi har ett antal, framförallt kuststationer, där temperaturen inte understigit 20 grader, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI, om natten som gått.

Redan på tisdagen utlovades tropiska nätter som innebär att temperaturen inte sjunker under 20 grader under hela dygnet. Konsekvenserna av det ligger framförallt på individnivå. Luften svalnar inte tillräckligt under kvällen och natten för att de ska bli svalare inomhus. Det är varmt hela tiden, kort och gott.