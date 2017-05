Het sommar väntar i Frankrike

Frankrike har på senare år oftast – men inte alltid – styrts av presidenter och premiärministrar från samma parti. Så här har landet letts de senaste 35 åren:

* Premiärministrar under president François Mitterrand, Socialistpartiet (PS), 1981–95:

1981–84: Pierre Mauroy, PS

1984–86: Laurent Fabius, PS

1986–88: Jacques Chirac, Samling för republiken (RPR)

1988–91: Michel Rocard, PS

1991–92: Edith Cresson, PS

1992–93: Pierre Bérégovoy, PS

1993–95: Édouard Balladur, RPR

* Under president Jacques Chirac, RPR, 1995–2007:

1995–97: Alain Juppé, RPR

1997–2002: Lionel Jospin, PS

2002–05: Jean-Pierre Raffarin, Unionen för presidentmajoriteten (UMP)

2005–07: Dominique de Villepin, UMP

* Under president Nicolas Sarkozy, UMP, 2007–12:

2007–12: François Fillon, UMP

* Under president François Hollande, PS, 2012–17:

2012–14: Jean-Marc Ayrault, PS

2014–16: Manuel Valls, PS

2016–17: Bernard Cazeneuve, PS

Fotnot: RPR och UMP är tidigare namn på det högerparti som nu heter Republikanerna (LR).