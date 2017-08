Het debatt i Tyskland efter tidningens Trumpomslag

The Economist: Megafon för högerextrema

Upcoming @TheEconomist cover highlighting Trump's defense of white supremacy. We can't normalize this. https://t.co/HoZAs6TRSb — twitter.com

En ledartext i The Economist med rubriken ”Donald Trump has no grasp of what it means to be president” är illustrerad med en bild där Trump har en megafon i form av en Ku Klux Klan-luva. Illustrationen är gjord av irländaren Jon Berkeley.

Den förre KKK-ledaren David Duke har tackat Trump för hans kommentarer i tisdags, och nationalisten Richard Spencer har hyllat presidentens uttalande för att vara ”rättvist”.