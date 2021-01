När jag första gången träffade min skotska väninna Raina, blind med viss ledsyn, pekade hon på en fläck hon just fått på sin tröja. Hon sa: ”jag försökte få bort den, jag vill inte att folk ska titta på mig som one of those horrible, filthy blind people!”. Hon skrattade när hon sa det men hon talade om något hon visste en del om: den paradoxala kombinationen av medlidande och obehag, ett slags ilska, som vissa blinda tycks väcka hos många. Man vänder bort blicken och tänker: De kan inte ens hålla sig rena, inte som vi, stackarna!

Fransmannen Hervé Guiberts roman ”Blinda” (”Des aveugles”) utspelar sig på ett institut för blinda, kanske i Paris. Där har föreståndaren låtit sätta upp en skylt vid ingången: ”Förbjudet för besökare att låta undslippa sig uttryck för medlidande”. Guibert, otroligt produktiv med romaner, journalistik, filmer, fotografier under sitt korta liv, han dog 36 år gammal 1991, hade själv varit uppläsare på ett blindinstitut när han publicerade sin roman 1985. Den översattes redan 1989 till svenska, lyhört av Jan Henrik Swahn, och har nu kommit i nyutgåva i Norstedts utmärkta klassikerserie.