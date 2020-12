Hernandez räddade Milans svit på tilläggstid

Hernani gjorde 1–0 för Parma efter 13 minuter. Därefter hade Milan övertaget, men tio minuter in i andra halvleken utökade istället Parma genom Jasmin Kurtic. Då vaknade Milan och Theo Hernandez nickade in en hörna till 1–2. Det såg sedan länge ut som att Parma skulle ta alla tre poäng. Men i den första tilläggsminuten lyckades Hernandez trycka in 2–2 på en retur och rädda en poäng inför Ibrahimovic på läktaren och hålla liv i sviten.