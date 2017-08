Han firar snart tjugo år som golfproffs med ett nyfunnet lugn. Henrik Stenson om sitt heta temperament, nya klädstil och hur han tappat intresset för prischeckarna.

Henrik Stenson står med foten på relingen och nävarna om tamparna på den katamaran som nu skär fram i 35 knop utanför den svenska västkusten. Han anländer till Köpenhamn lagom till lunch, håller ett spontantal till besättningen på kajen, skriver ett gäng autografer, promenerar över till en klädbutik där han slår sig ner på en svart skinnstol, halsar en flaska bubbelvatten och lutar sig sedan tillbaka med en pust.

– Mitt psyke har blivit bättre och det beror delvis på att jag har blivit äldre, säger han. Men ibland rinner det över. Jag har provat att ignorera känslorna på golfbanan, men då blir det likgiltigt och jag spelar sämre. Sedan är jag inte alltid den bästa av förebilder när jag knäcker klubbor över knäna. Men det är samtidigt inte heller något jag har velat ta bort. Det gäller att kanalisera tändningen man får av ett sämre slag till ett bättre.

Henrik Stenson tillhör golfens världselit med 13 segrar på Europatouren och sex segrar på PGA-touren. Under 2014 nådde han en andraplats på golfens världsranking, den högst placerade svensken någonsin. Han har representerat Europa i Ryder Cup fyra gånger, vunnit FedEx Cup och Race to Dubai samma år och är den enda svensken som tagit hem en herrmajor med The Open 2016.

Nu sätter han sig tillrätta i ett rum ovan Hugo Boss klädbutik – hans sponsor sedan 2004 – och försöker förklara modets roll i golfen.

– Jag gillar att klä mig klassiskt, men är villig att prova på det mesta, säger han. Jag höll ganska länge på bomullspiké, men när man spelar i hetta så är det skönt med funktionsmaterial. Det är svårt att sätta ett konkret värde på kläderna, men känslan att se bra ut på banan är helt klart viktig.

Estetiken har gått från bylsiga tweedbyxor – via pastellfärgade chinos – till dagens mer sobra toner. Under sin 18 år långa proffskarriär har Henrik Stenson provat på det mesta, från slipover till bakåtvänd basker.

– Baskern var Per-Ulrik Johanssons fel, säger han. Jag körde inte keps när jag först kom ut på touren, men insåg snart att det var ett måste om man vill ha sponsorer. Så jag testade basker och vände den bakåt för att inte ha något i pannan.

Henrik Stenson kikar ut mot Nyhavn, där masterna klingar på de förtöjda skutorna och dieselmotorer hamrar från fiskebåtar som kommer in från kusten. Jag ber honom förklara vardagslivet för ett golfproffs.

– Tävlingsveckorna tenderar att vara sig lika. Jag reser ut på en tisdag och börjar med lite träning och gym. På onsdagen är det ”pro am”, när amatörer och proffs går ut på banan tillsammans, det är också enda gången vi ser den innan tävling. Förhoppningsvis går man vidare från kvalet på fredagen och får spela helgen också. Sen bär det av hemåt på söndag kväll. Jag får två nätter i sängen hemma och kan träffa barnen innan det är dags att ge sig av igen.

Henrik Stenson föddes i Göteborg och inledde golfkarriären på Gullbringa G&CC som tolvåring. Han debuterade som proffs 1999 och vann sin första tävling på Europatouren 2001. Sedan dess har han vunnit ytterligare 17 stycken.

– 1998 blev mitt sista år som icke-proffs och jag bestämde mig för att spela amatör-VM i Chile. Sen spelade jag småtävlingar på sydamerikanska touren tillsammans med Peter Hanson. Vi bodde på sunkiga ställen med en och annan råtta och den där klassiska orangebruna, smutsiga filten till överkast och otvättade lakan. Man fick några hundra eller tusen dollar beroende på hur man placerade sig. Det gick sådär, men vi hade kul och jag lyckades senare ta mig ut genom ett litet nålsöga via Challenge Tour i Sverige.

Vad tänker du om Tiger Woods genomklappning?

– Jag har ju spelat mycket med honom och känner mig lyckligt lottad att ha varit på scenen när han revolutionerade sporten. Prispengarna gick drastiskt upp tack vare att han i mångt och mycket på egen hand flyttade nålen för tittarsiffrorna. Hans kropp tog tyvärr mycket stryk och han fick genomgå många operationer på rygg och knä. Men det är sorgligt att se honom i det tillstånd han är i nu.

Du har rykte om dig att vara en skämtsam karaktär. Känner du press på att behålla den bilden av dig själv?

– Lättast i det långa loppet är att vara sig själv. Min torra humor tror jag går hem hos publiken. På banan är jag samtidigt känd som väldigt fokuserad – därav smeknamnet ”Ice man”. Sedan ser ju tv-tittarna bara när vi slår, på väg till bollen är det mycket snack och ett och annat skämt oss spelare emellan. Det har byggts upp ett stort tryck på mig under senare år. Jag lärde mig en hel del från 2013 och kraschlandade lite i början av 2014, men kunde ändå följa upp min bästa säsong med min näst bästa trots tre risiga första månader. Alla i min närhet är förstående med att jag ibland missar att svara på sms och samtal. Det går i 100 knyck året runt. När jag var nummer 30 på världsrankingen kunde jag aldrig ha anat vilken skillnad det är när man är topp 5.

Vem är roligast att spela med?

– Kompisarna från Ryder Cup: Ian Poulter, Justin Rose och Sergio García. Det är oftast samma personer som jag reser med och jag ser många som nära familjevänner. Hela gänget har skön humor. Att släppa på anspänningen med ett bus i hotellhissen kan vara skönt. Visst har vi kul, men att resa över hela världen till en tävling och sedan åka ut på fredagen kan vara tungt. Då blir det till att banka bollar i fem dagar. Om man sen startar nästa tävling med en dubbelbogey kan det vara svårt att hitta tillbaka, det är utmaningen.

Hur jobbar du med fysiken? Din sving är väldigt kraftfull, känner du att kroppen begränsar dig ibland?

– Egentligen inte. Jag är ändå 41 år nu och har spelat professionellt nästan 20 år, skonad från skador. Klart jag har ett par skavanker men inget som har stoppat mig. Det är väl tack vare att min sving i jämförelse med till exempel Rory McIlroy och Tiger är någorlunda skonsam. Jag har lagt mer fokus på att träna rena fyspass de senaste fem åren än vad jag gjorde tidigare och känner mig mer balanserad nu.

Hur mycket drivs du av pengarna?

– I början gjorde jag det. Jag kommer fortfarande ihåg min första prischeck. Efter att jag tjänade väldigt mycket pengar under 2013 så har inte checkarna gjort så mycket med livet.

Under det året tjänade Stenson 60 miljoner kronor bara på Europatouren och PGA-touren.

– Nu drivs jag bara av att vinna stora tävlingar, pengarna är en bonus. Känslan när du har spöat alla, som efter The Open 2016, är allt.