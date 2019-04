Hur påverkas en människa av att bevittna flera hundra avrättningar? Hur påverkas hon när det blir en del av vardagsrutinen att se människor dö?

Sådana frågor ger utgångspunkten för Michelle Lyons bok ”Death Row: The final minutes”. Lyons var vittne till 280 avrättningar under drygt tio år. Eller 283, hon är inte helt säker. Sin första avrättning bevittnade hon som reporter för The Huntsville Item, lokaltidningen i Huntsville, där staten Texas verkställt sina dödsstraff sedan 1923, då hängningarna i delstatens olika countyn centraliserades och den elektriska stolen, ”Old Sparky”, togs i bruk.