Med ”Love everything” uppfyller Mariam Wallentin de förväntningar som byggts upp under åren. Från Wildbirds & Peacedrums, duon hon har med Andreas Werliin, över de två soloalbum som getts ut under namnet Mariam The Believer, till alla inhopp hon gjort med andra akter. Nu senast med sång till den bästa låten på Rebecka Törnqvists nya album "Home secretary".

”Love everything” utgör en logisk fortsättning på detta men överträffar allt jag hört med henne: det här är ju ett album som fungerar lika bra i sina enskildheter, låtarna, som i sin vackert organiska och mycket genomarbetade helhet, albumet. Köper man vinylutgåvan får man det dessutom förpackat i ett fint omslag i gauloises-blått och texter på innerkonvolutet. Sådant får man aldrig på strömningstjänsterna, där tror man inte att det finns människor som intresserar sig för omslag, texter och produktionsuppgifter. Att Spotify fortfarande inte tillhandahåller mer än artistnamn och årtal (som ofta är felaktiga dessutom) är respektlöst.