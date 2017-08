Hur framstod tid och rum för vanliga människor före modernitetens ankomst? I en både fascinerande och viktig bok tar historikern Peter K Andersson hjälp av en gammal dagbok för att få syn på hur tillvaron kunde

te sig för en svensk bybo i det sena 1800-talets Sverige.

Cilla Banck (1830–1906) utanför sitt hem i skånska Arild. Foto: Elleströms

På ett svartvitt fotografi står en liten gumma ­utanför ett lågt hus med halmtak. Hon har knäppt tröja och lång kjol och hon bligar mot fotografen – eller kanske kisar hon mot solen, som skiner på mittbenan i hennes hårt bakåtstrukna hår. Fotot är taget kring sekelskiftet 1900 men ingenting skvallrar om de stora förändringar som världen håller på att genomgå. Det enda redskap som syns är en skottkärra.

Kvinnan heter Cecilia Banck, kallad Cilla, och hon står utanför sitt hus i fiskeläget Arild på Kullen i nordvästra Skåne. Om henne har historikern Peter K Andersson ­skrivit en fascinerande bok, ”Vad Cilla Banck visste. En 1800-talsmänniskas världsbild” (Ellerströms). Den öppnar för viktiga frågor om det stora och det lilla i historien.

Cilla Banck levde hela sitt liv ogift i Arild. Hon försörjde sig på att sälja fisk, men som kvinna kunde hon inte ge sig ut att fiska utan lät fiskarna (som alltid var män) ta med sig hennes nät på båtarna. Skottkärran på bilden har hon antagligen transporterat näten på. Dessutom tjänade hon som ung något på att undervisa barn, men fick sluta med det när det kom utbildade lärare. Hon har säkerligen levt vad vi skulle rubricera som ett fattigt liv.

Men hon var rik i anden. Det manifesterades på två sätt. Dels samlade hon kuriosa i sin lilla stuga, ofta saker som Arilds många sjömän tagit med sig från fjärran länder men också sådant som hade speciellt intresse för henne, som en trasig tekanna som hon uppgav vara den första i Arild, eller hennes egen dopklänning. Dels förde hon dagbok.

Andersson hade hört talas om denna dagbok; utdrag fanns publicerade i den lokalhistoriska litteraturen. Han gav sig ut på jakt efter den och jakten kröntes med framgång i en förortsvilla i Malmö. Det säger något om vad som idag kan ge spännande öppningar i forskningen; inte, som för hundra år sedan, att något tidigare okänt dokument om ett krig eller ett fredsslut hittas i arkivet, utan att vi kan spåra upp vittnesbörd från vanliga människor, dokument som sällan hittat in i det offentliga arkivväsendet.

Om Cilla Banck nu var vanlig. Hennes så kallade dagbok är ett märkligt dokument, ingen egentlig dagbok utan en samling anteckningar, minnen, listor över händelser eller företeelser, avskrivna psalmverser och tidningsartiklar. Den vittnar om nyfikenhet och kreativitet och den ger ­Andersson material för att närma sig hennes världsbild.

Det har blivit en vacker liten volym – 95 välanvända ­sidor – som dock hade förtjänat att ha språkgranskats bättre. Stor vacklan råder mellan ”de” och ”dem”, vilket stör läsningen, och orden har inte alltid sin rätta valör. Mölle var inte en ”beryktad” turistort; ordet kunde betyda ”berömd” på Cillas tid men är idag entydigt negativt. Cilla ”transkriberade” antagligen inte psalmer och artiklar i sin dagbok (från vilket skriftsystem?), hon skrev av dem. Mer kunde nämnas. Ändå är det spännande läsning.

Andersson tolkar själva dagboken som ett sätt för Cilla att ”omfamna världen”. Hon levde i en tid när den moderna naturvetenskapen bröt fram, världen kategoriserades och förklarades. I tidens vitt spridda almanackor fanns listor över allt möjligt: största sjöar, berömda fartyg, ­regenter, fyrarnas olika ljus. Kanske det är här Cilla fick inspiration, men hennes listor är mer slumpmässigt eller egensinnigt hopsatta.

Här finns religiöst inspirerade listor som över Jesus sår eller olika namn på Gud i Bibeln, en förtecknar hur mycket sill som fiskades i de olika fiskelägena på Kullen 1889, en annan börjar med att Krapperups slott anlades på 1100-talet, fortsätter med året för Roms grundläggande och slutar med upplysningen att en löjtnant från Kristianstad byggde Villa Dano år 1880. Logiken är inte uppenbar, men fanns kanske där för Cilla; Krapperup, en sommarvilla i trakten och Rom, alla hade grundats någon gång och alla visste hon fanns.

Arild, kopparstick från 1800-talet.

Kronologin spelade tydligen mindre roll i det senare ­exemplet. Andersson försöker spåra hennes tidsuppfattning. Det har ofta sagts att med det moderna kom en ny, linjär tidsuppfattning där tiden mättes exakt och skulle utnyttjas maximalt, medan en traditionell, mer cyklisk, årstidsbunden och inte lika jäktad tidsuppfattning länge levde kvar hos allmogen. Andersson karaktäriserar Cilla Bancks tidsuppfattning som en hybrid av dessa. Kyrkoåret strukturerar mycket av vad hon skriver, fisket likaså, Bibeln citeras flitigt och dess kronologiska angivelser tas på allvar. Men här noteras också det modernas insteg, som telefonens ankomst till samhället, moderniseringen av Kullens fyr eller den första skilsmässan – ”Det har aldrig hänt här i byn förr, som någon af di gamle kan minnas” noterar hon med illa dolt missnöje.

Andersson talar här om en ”otakt i moderniserings­processen”, som han menar märks extra tydligt i Cillas rumsuppfattning. Arild var på en gång ett isolerat ­samhälle och en ort i världen; dess sjömän for till fjärran länder och en av dem skänkte en kinesisk dräkt till Cillas samlingar. En del av hennes anteckningar verkar ha kommit från svenskamerikansk litteratur, som sjömän kan ha fört hem till Arild. Hon har varit familjär med en stor omvärld, men på sitt eget sätt. En sjöman från Arild drunk­nade ”ute vid Australien”; som Andersson noterar låter det som om Australien bara låg en bit utanför Kullen.

Mycket av Anderssons analys går ut på att visa att det är svårt att tolka i termer av antingen modernisering eller traditionalism. Han sällar sig till dem som kritiserar den moderniseringsteori som, mer eller mindre omedvetet, ­legat under mycket historieskrivning. Visst hände mycket under Cilla Bancks levnad och visst tog hon intryck av de ändrade förhållandena. Men hon smälte in dem i sin egen förståelse, hon skapade sin personliga syntes av gammalt och nytt, och i det liknade hon antagligen de flesta av oss.

Hela Peter K Anderssons bok formar sig egentligen till en kritik inte bara av moderniseringsteorier utan av stora teorier och vittgående generaliseringar över huvud taget, och till ett försvar för studiet av den lilla människan. Här har han gott sällskap av många historiker som från olika håll försökt närma sig vanliga människors världs­bilder och förhållningssätt.

Andersson nämner Robert Darnton och Carlo Ginzburg, men genombrottsverket var nog den franske historikern Le Roy Laduries ”Montaillou”, studien av en liten by i Pyrenéerna som blev en internationell bestseller (på svenska 1980). I motsättning till denna franska mentalitetshistoriska riktning, Annales-skolan, som sökte utbredda föreställningsvärldar – mentaliteter – i breda befolkningsskikt, inriktade sig italienaren Carlo Ginzburgs microstoria, mikrohistoria, på hur enskilda människor formade sin världsbild. Ginzburgs ”Osten och maskarna” (på svenska 1983) handlar om den originelle mjölnaren Menocchio, som råkade i klorna på inkvisitionen för sina funderingar om att världen hade skapats ur en ostmassa. Ginzburg sökte efter vad Menocchio kunde ha läst och hört och ville visa hur spridda idéer i tiden kunde hanteras av den enskilda människan.

Andersson vill emellertid gå ett steg längre. Han menar att det finns tre sätt för en historiker att använda individen. Ibland vill man göra en fallstudie som illustrerar det generella, en metod som ofta används för att ge konkretion åt de stora drag i historien man menar sig känna till på förhand. Stundom vill man tvärtom, genom att lyfta fram ett enskilt människoöde modifiera eller rentav falsifiera en allmän uppfattning. Andersson själv vill ”lyfta fram en individ som var både speciell och alldaglig för att visa hur människor i alla tider är både unika individer och samtidigt produkter av omgivningens påverkan”.

Hela boken andas en djup respekt för den enskilda människan. Cilla Banck har, i den mån hon har uppmärksammats, mest betraktats som ett bygdeoriginal. I stället tar Andersson henne på fullt allvar, övertygad om att hon med sin dagbok har velat säga eftervärlden något, och han analyserar hennes disparata anteckningar och avskrifter med lika stor nit som om han tagit sig an Platons dialoger. Historieskrivningen får en existentiell dimension, den ger möjlighet till möten med individer från olika tider och kontexter och sådana möten kan berika oss som människor. Det är något på en gång ödmjukt och anspråksfullt över denna vilja att nå fram till en svunnen tids individer och få dem att tala till oss.

Det är dock inte utan att Andersson också använder sig av de två andra infallsvinklar han nämner. Han vill faktiskt säga något allmänt om perioden genom det enskilda fallet Cilla Banck, och han vill också använda det till att kritisera enkla bilder av en rätlinjig modernisering. Han lägger exempelvis ganska stor möda på att rekonstruera vad Cilla kan ha läst, och använder då allmän kunskap om tidens populära litteratur, men också lånelistor från sockenbiblioteket, där Cilla Banck inte förekommer men där man ändå kan få en bild av vad som generellt lästes. Han menar vidare att mycket av hennes världsbild var ­typisk för samhällen som hade en så nära relation till ­havet. Det tycks vara svårt för historiker att inte generalisera. Att se det individuella kräver ju också att man har någon föreställning om det generella.

Peter K Anderssons bok om den lilla gumman på sekelskiftesfotot är, i sin skenbara anspråkslöshet, både fascinerande och viktig, och den sätter historieforskningens existentiella dimension i fokus.

Harald Gustafsson Professor i historia vid Lunds universitet