Jimi Hendrix, ofta utsedd till världens bästa rockgitarrist, hann ge ut tre studioplattor innan han dog 1970, bara 27 år gammal. Dubbelalbumet "Electric ladyland", som firar 50 år och precis har släppts i en box, hyllas numera som ett fullödigt ljudexperiment.

När "Sgt Pepper’s lonely hearts club band" med Beatles kom ut 1967 ansågs den vara ett tekniskt underverk, trots att den bara är inspelad på fyra kanaler. På "Electric ladyland" användes 12 kanaler i studion och möjligen var Hendrix vision textraden han sjöng i "Purple haze": "Excuse me while I kiss the sky".