Hemorten hyllade Robin Bengtsson

Robin Bengtsson efter vinsten i Friends Arena för en vecka sedan. Foto: Christine Olsson/TT

Robin Bengtssons hemkommun Svenljunga har bara drygt 10 000 invånare – men när stadens son hyllades dök 7 500 personer upp på torget, skriver Expressen. Robin Bengtsson beskriver känslan som "helt fantastisk".

– De har varit med mig från början av den här resan och att få möta dem i dag var en mäktig känsla, säger han till tidningen.

Vinnaren i årets Melodifestival hyllades med ungdomsorkester, tal av kommunstyrelsens ordförande och en specialkomponerad pizza som tagits fram av en lokal bagare. Huvudpersonen sjöng också vinnarlåten "I can't go on" i det första framförandet efter vinsten förra helgen.