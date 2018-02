Hemmafrun tar plats i ny podd

Det var under förra årets Littfest i Umeå som Kristina Sandberg och Sven Teglund möttes för att samtala om Teglunds mammas bok "Ensamheten värst". Boken består av de dagboksanteckningar som Siri Johansson skrev under sina sista 20 år i livet. Under samtalet, som utgick från den fiktiva karaktären Maj i Kristina Sandbergs hyllade trilogi och den verkliga Siri märkte författarna att det fanns ett stort intresse för hemmafrulivet. För att fortsätta undersöka den tid då ideallivet för kvinnor var att vara maka och mor startar de nu podden "Hemmafru".