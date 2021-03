Hemmafavoriter försvarade America's cup-titel

– Det känns overkligt, säger den nyzeeländske rorsmannen Peter Burling, nu tvåfaldig America's cup-mästare.

Team New Zealand ledde över den italienska båten Luna Rossa med 6–3 i bäst av 13 matcher inför onsdagens race. Hemmafavoriterna behövde alltså bara vinna en match under onsdagen för att åter kunna lyfta "The Auld Mug" – världens äldsta idrottstrofé.