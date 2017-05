När bilder på George W. Bush och Bono började florera i helgen var det många som höjde på ögonbrynen: vad är det som pågår?

Med armarna om varandra poserade U2-sångaren och den tidigare republikanska presidenten på en ranch i Texas. Den oväntade vänskapen grundar sig i duons engagemang i aids-epedemin och fattigdomen i Afrika. I en instagrampost skrev George W. Bush:

"Bono är äkta. Han har ett stort hjärta och en osjälvisk själ, för att inte nämna en ordentlig röst. Laura W. Bush och jag är tacksamma över att han kom till ranchen för att prata om arbetet med The Bush Center, One Campaign och Peffar samt vårt delade engagemang att rädda liv i Afrika.”

Bono var inte sen på att återspela bollen. I en egen post på välgörenhetsorganisationen One Campaigns instagramkonto skrev rocksångaren:

”Mer än 11 miljoner människor är vid liv idag tack vare den här mannens skapelse Peffar. Det amerikanska aidsprogrammet som har räddat liv och hindrat HIV-infektioner i över tio år, med starkt stöd från ledare på både högerkanten, vänsterkanten och i mitten. Nu är framstegen i farozonen med President Trumps budgetnedskärningar, vilket innebär onödiga infektioner och förlorade liv.”