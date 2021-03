Hemlagad pasta och mustiga rödviner

Pris: 95 kr

Nr: 50261 Flaska: 750 ml Alkoholhalt: 14 %

Governo Armatura, 2019 | Systembolaget

Svampbolognese

6 portioner

30 g torkad karljohansvamp

2 msk olivolja

500 g kastanjechampinjoner, tärnade

2 gula lökar, hackade

4 vitlöksklyftor, krossade

2 morötter, rivna

2 selleristjälkar, tärnade

1 tsk timjan, hackad

1 tsk rosmarin, hackad

1 tsk sellerisalt

1 stjärnanis

2 msk tomatpuré

2 burkar krossade tomater (á 400 g)

1/2 kruka basilika

400 g tagliatelle

1. Blötlägg karljohansvampen i en bunke genom att tillsätta 2 dl kokande vatten.

2. Värm en stekpanna med 1 msk olivolja. Tillsätt champinjonerna, en nypa salt och stek under omröring tills svampen mjuknat. Fortsätt steka tills svampen fått en fin gyllenbrun färg och vätskan sipprat ut och kokat bort. Lägg svampen åt sidan och stek lök, vitlök, morötter och selleri i samma panna med 1 msk olivolja. Blanda väl. Koka under lock i 10 minuter, under omröring, tills grönsakerna mjuknat. Tillsätt rosmarin, timjan, sellerisalt, stjärnanis och tomatpuré.

3. Ta upp karljohansvampen, men behåll blötläggningsvattnet. Hacka svampen och lägg i såsen. Tillsätt blötläggningsvattnet och de stekta champinjonerna.

4. Koka under omröring i en minut och tillsätt de krossade tomaterna. Låt sjuda i 30 minuter tills såsen tjocknat. Rör ner basilikablad precis före servering. Koka tagliatellen enligt anvisningar och blanda sedan den kokta pastan med såsen.

Recept: Olive/Europapress Foto: Mike English